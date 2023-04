WTA Charleston - Ons Jabeur en finale, l'autre demi-finale entre Bencic et Pegula interrompue par la pluie

(Belga) La seconde demi-finale du tournoi de tennis WTA 500 de Charleston, disputé sur terre battue et doté de 780.637 dollars, entre la Suisse Belinda Bencic, 11e mondiale et tenante du titre, et l'Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale et tête de série N.1, a été interrompue samedi par la pluie et se poursuivra dimanche.