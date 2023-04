Accident de train aux Pays-Bas - Début des opérations d'évacuation du train accidenté aux Pays-Bas

L'accident survenu mardi à la gare de Voorschoten a impliqué une grue de chantier, un train de voyageurs et un train de marchandises. La grue se serait engagée trop tôt sur les voies ou à proximité de celles-ci, provoquant la collision avec le train de marchandises. La grue a ensuite atterri sur une autre voie, dans la trajectoire du train de voyageurs, un intercity qui a déraillé à la suite de la collision. L'évacuation du train déraillé a commencé lundi. Une entreprise de levage et de transport enlèvera la section très endommagée grâce à une construction spéciale. La section de train qui était encore partiellement sur la voie sera soulevée et conduite à la gare de Mariahoeve à La Haye. ProRail installera de nouveaux essieux montés à cet effet. Deux wagons qui s'étaient retrouvés dans le pré à côté de la voie ferrée seront évacués via une route provisoire. Les conditions météorologiques détermineront si cette opération sera encore possible lundi. Après avoir retiré les sections de train, ProRail commencera à réparer les caténaires et les câbles endommagés, ainsi que les voies et les quais de la gare. Les derniers wagons du train de marchandises avaient déjà été évacués jeudi. L'accident a coûté la vie au conducteur de la grue. Une trentaine de passagers du train interurbain ont été blessés et 19 personnes ont dû être transportées à l'hôpital. (Belga)