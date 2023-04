Atomix Haacht s'incline à Eupen et est relégué en Nationale 1

Dans un Sportzcentrum d'Eupen bien rempli, les Germanophones se sont rapidement mis à couvert grâce à un jeu rapide et précis en première période face à un adversaire qui n'avait que la bonne volonté à opposer pour assurer leur maintien. La saison s'achève donc ce lundi soir pour Eupen et Haacht qui dès demain prépareront la saison à venir avec son lot de départs et d'arrivées alors que la lutte pour le titre national continuera dès le week-end prochain. (Belga)