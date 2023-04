ATP Estoril - Gillé-Vliegen, après le titre à Estoril: "L'objectif est de finir l'année dans le Top 8"

"Ce titre représente beaucoup pour nous", a expliqué à Belga Joran Vliegen. "C'est notre deuxième de l'année déjà, alors que nous avions pas mal galéré la saison dernière. Cela avait été une année difficile, où nous n'avions pas réussi à assouvir nos ambitions. Revenir de cette manière au premier plan est très satisfaisant. Cela nous donne énormément de confiance et de motivation pour continuer à grimper vers les sommets". Sander Gillé et Joran Vliegen ont désormais pris le chemin de Monaco, où ils gardent un mince espoir d'intégrer tout de même, en tant que réserve, le tableau final du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo qui a commencé dimanche. "Nous sommes quatrièmes sur la liste des 'alternates', je crois, ce qui fait que ce sera sans doute difficile de pouvoir participer", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Nous allons surtout en profiter pour bien nous entraîner. La semaine d'après, nous jouerons à Banja Luka et ensuite il faudra voir ce qu'il en est pour les tournois Masters 1000 de Madrid et de Rome. Le 'cut' est ridiculement élevé. C'est la raison pour laquelle ce résultat à Estoril est très important, car il va nous permettre de nous en rapprocher. Notre objectif est de finir l'année dans le Top 8 des meilleures paires afin de pouvoir disputer le Masters. Nous allons continuer à travailler pour tâcher d'y arriver". (Belga)