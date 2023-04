Championnat du monde de motocross - Jago Geerts prend la 5e place du Grand Prix de Suisse en MX2

Septième de la première manche, Geerts a pris la 3e place lors de la seconde manche pour terminer à une 5e place finale. La victoire est revenue au Français Thibault Benistant (Yamaha) devant l'Italien Andrea Adamo (KTM) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna). Liam Everts (KTM) a pris la 7e place du Grand Prix après une 8e place dans la première manche et une 6e dans la seconde. Lucas Coenen (Husqvarna) se classe 12e après une 6e et une 16e place. Au classement du championnat, Jago Geerts reste en tête avec 159 points devant Benistant (139) et De Wolf (136). Everts occupe la 8e place avec 94 points devant Coenen, 9e avec 72 points. En MXGP, le Français Maxime Renaux (Yamaha) a remporté le Grand Prix devant l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas). Brent van Doninck (Honda) a lui pris la 21e place. Prado reste lui tête du classement du championnat avec 155 points, 21 de plus que le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), 4e lundi. Maxime Renaux est 3e avec 131 points. Brent van Doninck se classe lui 15e avec 50 points. (Belga)