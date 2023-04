Chine: plus de 10 ans de prison pour deux avocats des droits humains

Xu Zhiyong, qui avait visé M. Xi notamment pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, a écopé de 14 ans de prison au terme d'un procès à huis clos dans la province de Shandong (est), selon HRW. Son confrère Ding Jiaxi a lui été condamné à 12 ans de prison et été interdit d'exercer une fonction officielle pendant trois ans, a indiqué sa femme, Luo Shengchun. Les deux hommes ont été déclarés coupables de "subversion du pouvoir de l'Etat". Ils étaient des figures de proue du Mouvement des nouveaux citoyens qui réclame une réforme constitutionnelle et accuse le gouvernement de corruption. "Les condamnations et les peines cruellement grotesques infligées à Xu Zhiyong et Ding Jiaxi montrent l'hostilité sans bornes du président Xi Jinping envers l'activisme pacifique", a estimé Yaqiu Wang, chercheuse de HRW spécialiste de la Chine. Les procès de MM. Xu et Ding ont été "émaillés de vices de procédure et d'allégations de mauvais traitements", a affirmé le groupe de défense des droits. Ding Jiaxi a été arrêté en décembre 2019 après avoir assisté à une réunion secrète à laquelle des militants des droits humains et des avocats, dont Xu Zhiyong, ont participé. Quant à M. Xu, ancien professeur de droit, il a été arrêté en février 2020 après avoir publié des messages en ligne dans lesquels il a fustigé la gestion de crises de Xi Jinping, notamment du Covid-19 et des manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Il avait déjà été emprisonné quatre ans pour avoir demandé à des fonctionnaires de faire une déclaration de patrimoine. (Belga)