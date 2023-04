Classement WTA - Elise Mertens reste 29e mondiale, Ons Jabeur 4e après son titre à Charleston

Maryna Zanevska, 76e mondiale, et Alison Van Uytvanck, 97e et éloignée des courts depuis février en raison de douleurs au dos, ont également conservé leur classement. Ysaline Bonaventure (86e, -1), Greet Minnen (171e, -5), Yanina Wickmayer (190e, -4), Magali Kempen (194e, -3), Marie Benoit (197e, -1) et Sofia Costoulas (360e, -2) sont quant à elle en recul. On ne note pas de changement dans le trio de tête, toujours composé de la Polonaise Iga Swiatek devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula. Juste derrière, la Tunisienne Ons Jabeur profite de sa victoire à Charleston pour s'intsaller au 4e rang au détriment de la Française Caroline Garcia, qui glisse en 5e position. (Belga)