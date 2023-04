Euro Hockey League - Le Dragons remporte sa finale 1-0 sur les Allemandes de Mannheimer

Les Anversoises, vice-championnes de Belgique et invaincues lors de la phase de poules, ont inscrit l'unique but de la partie grâce à la Red Panthers Abigail Raye (17e). Le club de Brasschaat remporte ainsi le tournoi, la deuxième compétition européenne après l'EHL, après ses autres succès en poules, 7-0 sur les Ukrainiennes de Sumchanka, 5-0 sur les Italiennes de Lorenzoni et 16-0 sur les Tchèques de Rakovnik. L'an dernier, les Anversoises avaient également remporté le tournoi en s'imposant en finale 1-0, déjà sur Mannheimer, à Cernusco sul Naviglio, en Italie. Malgré cette dernière victoire, mais avec l'élimination en quart de finale de la Gantoise, finalement 5e en EHL, la Belgique ne devrait pas encore se voir attribuer un 2e ticket pour la phase des KO16 la saison prochaine au plus haut niveau de la compétition continentale chez les dames. (Belga)