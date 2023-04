Invasion de l'Ukraine - Le Kremlin estime "intéressants" les documents classifiés qui ont fuité

La fuite, révélée la semaine dernière par le New York Times, concerne des évaluations et des rapports d'agences de renseignement américaines liées à la guerre en Ukraine, ainsi que d'alliés des États-Unis. Vendredi, après la fuite des premiers documents, M. Peskov déclarait qu'ils montreraient à quel point les États-Unis et les pays de l'OTAN sont impliqués dans la guerre en Ukraine. M. Peskov a également réagi aux informations selon lesquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait été espionné par les Américains. "On ne peut pas exclure cette possibilité", a-t-il déclaré. M. Peskov a indiqué que de tels scandales s'étaient déjà produits par le passé. En 2013, la chancelière allemande Angela Merkel s'était ainsi indignée de la mise sur écoute de son téléphone portable par les services de renseignement américains. Selon la chaîne américaine CNN, les dirigeants ukrainiens sont contrariés par la publication de ces documents. Kiev a déjà modifié certains de ses plans militaires, affirme CNN qui se base sur des sources dans l'entourage du président Zelensky. L'un de ces documents montre donc également que les États-Unis auraient espionné ce dernier. Cela ne constitue pas vraiment une surprise, mais les Ukrainiens en restent frustrés. (Belga)