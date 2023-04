Israël: Netanyahu promet d'agir "sur tous les fronts" pour "restaurer la sécurité"

"Nous ne permettrons pas au Hamas terroriste de s'établir au Liban", a ajouté M. Netanyahu lors d'une conférence de presse à Tel-aviv, après que l'armée israélienne eut accusé ce mouvement islamiste palestinien d'être à l'origine du lancement de dizaines de roquettes sur le nord d'Israël jeudi. Ces tirs de roquettes, ayant fait un blessé et des dégâts matériels, sont survenus au lendemain de l'irruption brutale de la police israélienne, en plein ramadan, dans le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est, annexée par Israël. Ces violences sur l'esplanade des Mosquées de Jérusalem se sont produites dans un climat de montée inexorable des violences entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l'année, après l'investiture de M. Netanyahu fin décembre à la tête d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël. M. Netanyahu a également adressé un message de fermeté à la Syrie, où Israël a mené des centaines de frappes depuis le début de la guerre civile dans ce pays en 2011, officiellement pour ne pas permettre à la République islamique d'Iran, bête noire de M. Netanyahu, d'y établir une tête de pont. Très bas dans plusieurs sondages qui donnent l'opposition gagnante en cas d'élection aujourd'hui, M. Netanyahu a également annoncé être revenu sur sa décision annoncée en mars, mais jamais rendue effective, de limoger son ministre de la Défense Yoav Gallant, qui avait exhorté le gouvernement à faire une pause dans son projet de réforme de la justice. (Belga)