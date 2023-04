Journaliste américain détenu en Russie - Washington dénonce la "détention arbitraire" du journaliste américain en Russie

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a "déterminé qu'Evan Gershkovich est détenu de façon arbitraire par la Russie", selon un communiqué du porte-parole du département, Vedant Patel. "Le journalisme n'est pas un crime. Nous condamnons la répression continue par le Kremlin des voix indépendantes en Russie et sa guerre contre la vérité", poursuit le communiqué qui précise que le gouvernement américain fournira "tout le soutien nécessaire" au journaliste du Wall Street Journal et à ses proches. Cette qualification d'une "détention arbitraire", qui était attendue depuis quelques jours, déclenche une série de procédures au sein de l'administration américaine et permet notamment aux autorités d'échanger des informations avec les proches du journaliste. Peu auparavant lundi, le porte-parole avait souligné que les autorités russes avaient notifié les Etats-Unis de la détention du journaliste, tout en continuant à refuser un accès consulaire. "Le ministère (russe) a fourni une notification de détention, mais toujours pas un accès consulaire en violation de ses obligations", a-t-il affirmé, en pressant les autorités russes à le faire. Le journaliste américain Evan Gershkovich, ancien employé de l'AFP, a été arrêté en Russie fin mars. Il a été officiellement inculpé d'"espionnage" vendredi dernier, une accusation que lui et son employeur le Wall Street Journal ont rejeté avec force. Cette inculpation ouvre la voie à un procès dont la date n'a pas encore été annoncée. Le reporter a été arrêté par les services de sécurité russes lors d'un reportage à Ekaterinbourg, dans l'Oural. Les autorités l'ont accusé notamment de recueillir des informations sur l'industrie russe de défense. Washington a également rejeté ces allégations. (Belga)