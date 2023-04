La BBC refuse le label Twitter la qualifiant de média financé par un gouvernement

La Société de radiodiffusion britannique (BBC) affirme s'entretenir avec le réseau social au sujet du label qui lui a été attribué. Dans une déclaration, le média assure que "la BBC est, et a toujours été, indépendante. Nous sommes financés par le public britannique via une redevance publique". Le label renvoie à une page sur le centre d'aide de Twitter qui affirme que "les médias affiliés à un Etat", sont des publications sur lesquelles le gouvernement "exerce un contrôle sur le contenu éditorial via des ressources financières, des pressions politiques directes ou indirectes, et/ou un contrôle sur la production et la distribution". La BBC a toujours maintenu son impartialité et poursuit ses activités sous une charte royale convenue avec le gouvernement, qui établit que le média "doit être indépendant". Les Britanniques doivent s'acquitter d'une redevance de 159 livres sterling, soit 181 euros, chaque année pour financer la corporation. Elle est collectée auprès de chaque ménage par le gouvernement. Alors que le compte Twitter de la BBC, suivi par 2,2 millions de membres, a été labellisé de la sorte, les autres comptes associés et suivis par davantage de personnes encore, comme pour les "breaking news" ou les informations sportives, ne le sont pas de la même manière. Le compte en question ne poste que des messages portant sur les programmes télévisés ou radiophoniques produits par la BBC et d'autres sujets n'ayant pas trait à l'actualité. (Belga)