La fuite de documents classifiés américains pose un risque "grave" de sécurité

Le fait que ces documents circulent en ligne représente "un risque très grave pour la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation", a indiqué à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Meagher. "Nous continuons d'enquêter sur la façon dont cela est arrivé, ainsi que sur l'ampleur du problème. Des mesures ont été prises pour analyser plus avant la manière dont ce type d'information a été distribuée et à qui", a-t-il ajouté. Un flot régulier de photographies de documents classifiés a été découvert sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres sites ces derniers jours, bien que certains aient pu circuler en ligne pendant des semaines avant d'attirer l'attention médiatique. Le porte-parole du Pentagone n'a pas voulu se prononcer sur leur authenticité, assurant qu'une équipe du ministère travaillait à déterminer s'ils l'étaient ou non, mais a noté que les photos diffusées semblaient contenir des informations sensibles. "Des photos semblent montrer des documents au format semblable à celui qui est utilisé pour fournir des mises à jour quotidiennes à nos hauts responsables des opérations liées à l'Ukraine et la Russie, ainsi que d'autres mises à jour de renseignement", a-t-il dit, mais certaines "semblent avoir été modifiées". Au moins un des documents semble en effet avoir été altéré pour laisser croire que l'Ukraine aurait subi des pertes plus importantes que la Russie, quand le supposé original disait l'inverse. (Belga)