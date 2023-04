La Turquie inaugure son premier porte-drones

"Les drones turcs Bayraktar TB3 et Kizilelma et l'avion de combat léger Hürjet pourront décoller et atterrir sur le navire", s'est félicité le président turc Recep Tayyip Erdogan, en campagne pour sa réélection en mai. Le TCG Anadolu, long de 231 mètres pour 32 mètres de largeur, est le plus grand navire de guerre turc. Le bâtiment pourra accueillir sur son pont d'envol dix hélicoptères ou onze drones de combat et 19 hélicoptères (ou trente drones de combat) supplémentaires dans son hangar. Le navire, dont la construction a démarré en 2016, peut également transporter jusqu'à 94 véhicules, dont treize chars. La Turquie, membre de l'Otan, a vu son industrie de défense se développer considérablement ces dernières années, portée notamment par le succès de ses drones, devenus la fierté d'Ankara. Le modèle de drone TB2 de l'entreprise privée Baykar - co-dirigée par l'un des gendres du président Erdogan - a fait ses preuves en Libye et en Azerbaïdjan puis en Ukraine, où les TB2 ont été utilisés dès les premières heures de l'invasion russe l'an dernier. Ankara, qui multiplie depuis les efforts de médiation entre Kiev et Moscou, et qui a par le passé effectué plusieurs démonstrations de force en Méditerranée orientale, pourra grâce à son porte-drones "mener des opérations militaires et humanitaires aux quatre coins du monde si nécessaire", a affirmé le président Erdogan lors de son inauguration. (Belga)