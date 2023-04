L'indépendance de Taïwan incompatible avec la paix, prévient Pékin

"L'indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s'excluent mutuellement", a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un briefing régulier. "Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan", a-t-il ajouté. La Chine s'entraînait lundi à un "bouclage" de Taïwan au troisième jour d'exercices militaires tandis que les Etats-Unis, après avoir appelé à la "retenue", déployaient un destroyer dans des eaux revendiquées par Pékin. Débutées samedi, les manoeuvres chinoises visent à protester contre une rencontre mercredi de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Objectif ? Simuler un "bouclage" du territoire de 23 millions d'habitants réclamé par Pékin, a expliqué l'armée chinoise. Et notamment un "blocus aérien", selon la télévision d'Etat CCTV. (Belga)