NBA - Detroit officialise le départ de son entraîneur Dwane Casey

"Dwane Casey a accompli tout ce qu'on lui a demandé depuis le début de notre collaboration, en tant qu'entraîneur, formidable mentor et personne", ont expliqué les Pistons dans un communiqué. "Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de son leadership pendant ces années importantes du développement de notre équipe et nous sommes ravis de pouvoir encore profiter de sa sagesse et de son expérience au sein de la direction, alors que nous entrons dans une nouvelle phase de notre histoire", poursuit le texte. Detroit a terminé à la 15e et dernière place de la conférence Est, établissant le plus mauvais bilan de la saison 2022-2023, avec 65 défaites en 82 matches. Sous la direction de Casey, la franchise du Michigan n'a participé qu'une seule fois aux playoffs, en 2018-2019, pour sa première saison aux commandes de l'équipe qui avait été éliminé dès le premier tour par Milwaukee. Son bilan à la tête des Pistons est largement négatif d'un point de vue statistique avec 121 victoires pour 263 défaites. Avant Détroit, Casey, 65 ans, a dirigé Minnesota de 2005 à 2007, puis Toronto de 2011 à 2018. Il avait été élu entraîneur NBA de l'année en 2018, mais congédié néanmoins par les Raptors la même année. (Belga)