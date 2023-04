NBA - Minnesota suspend Rudy Gobert pour un match pour avoir frappé un coéquipier

"Les Minnesota Timberwolves ont annoncé que le pivot Rudy Gobert était suspendu pour un match à la suite de l'incident survenu hier (dimanche)" lors du match contre les Pelicans, par les Wolves (113-108), ont-ils annoncé dans un communiqué succinct. "Gobert purgera sa suspension lors du match de demain (mardi) contre les Los Angeles Lakers", dont le vainqueur sera qualifié pour les playoffs. Lors d'un temps mort à l'approche de la mi-temps, alors que Minnesota était mené 48-36, une vidéo a montré le début d'une altercation verbale sur le bord du terrain entre Rudy Gobert et Kyle Anderson. Une insulte de l'ailier américain a alors fusé, suivie du coup de poing asséné par le Français à son encontre. Gobert a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux mais sera quand même suspendu pour le match de barrage pour les playoffs contre les Lakers mardi. Le vainqueur affrontera Memphis au premier tour des playoffs Mais en cas de défaite, le perdant aurait encore une chance de se qualifier trois jours plus tard face au vainqueur du match entre La Nouvelle-Orléans et Oklahoma City. (Belga)