NBA: Rudy Gobert frappe un coéquipier et ne termine pas le dernier match de la saison

"Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui après l'incident survenu dans le deuxième quart-temps. Son comportement sur le banc était inacceptable et nous allons continuer à gérer la situation en interne", a déclaré Tim Connelly, manager général des Timberwolves. Une vidéo montre le début d'une altercation verbale entre les deux joueurs lors d'un temps mort. Puis le Français donne un coup de poing à Anderson avant que des joueurs ne séparent les deux coéquipiers. Les Timberwolves étaient alors menés 48-36 à près de quatre minutes de la mi-temps. Gobert avait marqué 2 points et pris 3 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet. La franchise a ensuite annoncé que le pivot de 30 ans ne jouerait pas la fin du match. Les Timberwolves jouaient un match important, le dernier de la saison régulière, face aux New Orleans Pelicans. Ils ont fini par l'emporter 113-108, une victoire qui leur assure la huitième place de la conférence Ouest. Ils joueront un match de barrages face aux Lakers pour disputer les play-offs et, s'ils le perdent, ils auront une deuxième chance face au vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder d'Oklahoma City. (Belga)