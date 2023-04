Pro Golf Tour - Meyer de Beco, Buijs, Ulenaers et Tadiotto passent le cut au Einbay Red Sea Open

Meyer de Beco a rendu une carte de 71 coups avec trois birdies et deux bogeys pour passer de la 2e à la 4e place. Il compte deux coups de retard sur le trio de tête composée du Français Tom Santa, le Finlandais Alex Hietala et le Néerlandais Mike Toorop. Avec un tour en 70 coups, Kristof Uleaners est passé de la 37e à la 11e place qu'il partage entre autres avec Lars Buijs, auteur d'un 2e tour en 74 coups. Tadiotto a lui gagné 50 places grâce à son deuxième tour en 69 coups pour grimper à la 16e place et passer le cut. Jean De Wouters (56e) et Arnaud Galand (69e) n'ont eux pas passé le cut. (Belga)