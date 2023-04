PSA World Tour - Tinne Gilis se hisse au 3e tour au British Open

Gilis, 12e mondiale, s'est imposée 3-1 (11-4, 11-8, 9-11, 11-8) en 55 minutes contre la Galloise Tesni Evans (PSA 15). Au 3e tour, elle affrontera la gagnante du match entre la Britannique Georgina Kennedy, 14e mondiale et tête de série N.8, et l'Égyptienne Hana Ramadan (PSA 30). Plus tôt lundi, Nele Gilis (PSA 11) s'est qualifiée pour le 3e tour en profitant de l'abandon de l'Egyptienne Mariam Metwally (PSA 35), qui a jeté l'éponge après avoir perdu le 1er set 11-3. Pour une place en quarts de finale, elle affrontera la N.1 mondiale, l'Égyptienne Nouran Gohar, qui a de son côté écarté 3-0 (11-3, 11-8, 11-5) la Française Melissa Alves (PSA 19). Le British Open est le dernier tournoi avant les Mondiaux, qui se dérouleront du 3 au 11 mai à Chicago. (Belga)