Tensions à Taïwan - Le Japon a mobilisé des avions de combat

Lancés samedi pour trois jours, ces exercices militaires ont été organisés par Pékin en réaction à la rencontre le 5 avril aux Etats-Unis de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy. Taïwan a déclaré avoir détecté lundi 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois autour de l'île. Des avions de chasse et des navires de guerre, dont le porte-avions Shandong, ont simulé des frappes contre l'île, y compris avec des exercices à tirs réels. L'état-major japonais a déclaré lundi dans un communiqué avoir observé le Shandong et plusieurs autres bâtiments de guerre chinois dans une zone située entre 230 et 430 km au sud de l'île japonaise de Miyako depuis vendredi. "Environ 120 décollages et atterrissages" ont été confirmés sur le porte-avions Shandong, dont 80 d'avions de combat et 40 d'hélicoptères, selon l'état-major nippon. Deux groupes d'escorte des forces japonaises ont été mobilisés pour cette mission de surveillance et "des avions de chasse de la force d'autodéfense aérienne ont été déployés" en réponse à l'intense activité des avions de combat chinois, a-t-il précisé. C'est la première fois que le Shandong, l'un des deux porte-avions de la Chine, participe à des exercices militaires incluant l'encerclement de Taïwan, selon l'armée chinoise. "Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan", a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin. (Belga)