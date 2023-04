Tensions à Taïwan - Manoeuvres chinoises: Taïwan accuse Pékin de saper "la paix et la stabilité"

La Chine "utilise délibérément des exercices militaires pour saper la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a déclaré le ministère, en ajoutant que Taipei maintiendrait des liens étroits avec les Etats-Unis "pour dissuader de manière conjointe l'expansion autoritaire". Taïwan a détecté lundi 12 navires de guerre et 91 avions autour de l'île, a déclaré le ministère de la Défense, au dernier jour des manoeuvres militaires chinoises. "Si le commandement du théâtre d'opérations Est (de l'armée chinoise) a annoncé la fin de son exercice, l'armée ne relâchera jamais ses efforts pour renforcer sa préparation au combat", a affirmé le ministère de la Défense taïwanais dans un communiqué, en précisant que ces avions et navires de guerre chinois avaient été détectés à 18h00 (midi heure de Bruxelles) lundi. (Belga)