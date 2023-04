Tesla va ouvrir une usine de construction de batteries en Chine

Connue sous le nom de Megapack, la batterie permet de stocker de l'énergie et de contribuer de la sorte à stabiliser les réseaux énergétiques, en permettant d'éviter des coupures de courant, selon la société d'Elon Musk. La nouvelle usine qui sera établie à Shanghaï devrait être érigée lors du troisième trimestre de cette année, et commencer la production dans le second trimestre de l'année suivante, selon le média d'Etat chinois Xinhua. Tesla annonce que la nouvelle usine devrait construire dans un premier temps 10.000 Megapacks par an. Tesla dispose pour le moment d'une telle usine en Californie aux USA. Il en sort déjà 10.000 de ces très imposantes batteries chaque année. Chaque unité peut stocker assez d'énergie pour alimenter en moyenne 3.600 maisons une heure durant, assure encore Tesla. (Belga)