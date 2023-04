Un cyclone de catégorie 4 se forme à l'ouest de l'Australie

Ils surveillent lundi la formation d'un front de basse pression encore en mer au large de la ville côtière de Broome, qui devrait accoucher du cyclone tropical baptisé Ilsa une fois que les rafales et pluies touchent terre. Les conséquences du cyclone, anticipé comme de catégorie 4, pourraient être "graves" en cours de semaine le long de la côte entre Broome, ville minière populaire auprès de touristes, et Port Hedland, cité minière également, au sud de l'Etat d'Australie-Occidentale. Les dizaines de milliers d'habitants et de voyageurs ont été avertis de la sévérité des intempéries qui s'annoncent, avec des risques de pannes de courant, de chutes d'arbres et de toitures arrachées. Des communautés pourraient se retrouver isolées. Si bien que certains résidents locaux ont déjà commencé à stocker des vivres, comme en témoignent des rayons de supermarché vidés dans la communauté de Port Hedland, rapportent des médias locaux. Selon les services météorologiques australiens, un cyclone de catégorie 4 déclenche des vents "très destructeurs" compris entre 225 et 279 kilomètres par heure. Le dernier cyclone d'une telle intensité en Australie remonte à 2017, mais il avait dévasté des régions sur la côte opposée, dans la station balnéaire d'Airlie Beach dans l'Etat du Queensland. (Belga)