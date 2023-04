Un destroyer américain navigue dans des eaux revendiquées par Pékin

"Cette opération de liberté de navigation a respecté les droits, les libertés et les utilisations légales de la mer", a déclaré la marine américaine dans un communiqué, précisant que le navire était passé à proximité des îles Spratly. Le navire est passé à moins de 12 milles nautiques (22 km) du récif Mischief, revendiqué par la Chine et d'autres pays de la région, a-t-elle ajouté. Le passage de ce navire américain dans une zone contestée a eu lieu au moment où la Chine mène pour la troisième journée consécutive des exercices militaires de grande envergure autour de Taïwan, afin de protester contre une visite aux Etats-Unis de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. La Chine a condamné lundi une "intrusion". "Le destroyer lance-missiles USS Milius a mené une intrusion illégale dans les eaux adjacentes au récif Meiji dans les îles Nansha de Chine, sans l'approbation du gouvernement chinois", a déclaré Tian Junli, porte-parole du Commandement du théâtre sud de l'armée chinoise, dans un communiqué, ajoutant que l'armée de l'air de Pékin "a suivi et effectué une surveillance du navire". (Belga)