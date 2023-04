Une cinquième victime retrouvée dans l'avalanche sur le Massif du Mont-Blanc

"Une femme de 39 ans" a été retrouvée et une "sixième personne manque encore à l'appel", a précisé la procureure Karline Bouisset. Ce bilan fait de l'avalanche l'une des plus meurtrières de ces dernières années. La coulée impressionnante de neige est survenue dimanche matin sur le glacier d'Armancette, sur les hauteurs de Contamines-Montjoie et a surpris des skieurs. Elle avait un "dénivelé de 1.600 m" et "une largeur de 500 m", selon la préfecture de Haute-Savoie. Les conditions étaient "bonnes" ce dimanche de Pâques, a expliqué à l'AFP le maire des Contamines-Montjoie, François Barbier. Aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo-France. Dans un premier temps, les secours ont retrouvé quatre morts, un blessé léger et huit personnes indemnes. Selon la première adjointe de la ville de Contamines-Montjoie Elisabeth Mollard, interrogée sur RTL, la cinquième victime a été retrouvée dimanche "en toute fin de journée". La sixième personne recherchée serait son conjoint, selon ses informations. Parmi les personnes décédées se trouvent par ailleurs deux guides de la compagnie des guides de St-Gervais (Haute-Savoie), a annoncé dans un communiqué le Syndicat national des guides de montagne. Les identités des autres victimes n'ont pas été communiquées. (Belga)