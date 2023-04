Une unité de production détruite par le feu chez Cosucra à Pecq

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche soir, vers 20h15, qu'un incendie s'était déclaré au sein de l'entreprise Cosucra implantée le long de la rue de la Sucrerie à Warcoing. A l'arrivée des pompiers, le personnel de l'usine avait déjà été évacué et les pompiers ont été guidés vers l'incendie par des techniciens de Cosucra. "Le feu avait pris au niveau des caves dans un stock d'huile qui était placé au-dessus de plusieurs machines. Venant du sous-sol, des flammes d'un à deux mètres de haut passaient à travers un système de grilles et remontaient jusqu'au rez-de-chaussée. Il y avait énormément de fumée et il était très difficile de déterminer d'où provenait l'incendie", a expliqué lundi matin le lieutenant Guy Michaux, un des trois officiers sur place. Afin de maîtriser les flammes, les pompiers ont fait appel à un camion contenant de la mousse. "La manœuvre a réussi et on est finalement venu à bout des flammes. Les dégâts dus aux fumées sont très importants dans le sous-sol, au rez-de-chaussée, dans des laboratoires et les bureaux. Dans l'immédiat, cette unité de production n'est plus opérationnelle", a ajouté le lieutenant Guy Michaux. Pour l'instant, on ignore les causes de cet incendie qui a mobilisé une trentaine de pompiers. Les services de secours sont restés sur place jusqu'à minuit et demi. Cosucra est une entreprise familiale belge, productrice d'ingrédients santé naturels à partir de racines de chicorée et de pois jaunes. La société emploie quelque 350 personnes. (Belga)