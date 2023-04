USA: Joe Biden "compte" se représenter en 2024

Les indices de candidature du démocrate de 80 ans se multiplient et la principale inconnue semble désormais être la date de son entrée officielle en campagne. "Je compte être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer", a dit le président à la chaîne NBC, en marge de la traditionnelle chasse aux oeufs organisée à la Maison Blanche pour Pâques. "Je prévois d'être là pour au moins trois ou quatre autres chasses aux oeufs", a-t-il déclaré. "Peut-être cinq, six -- qu'est-ce que j'en sais". S'il était réélu, le dirigeant -- déjà le plus vieux président américain en exercice -- aurait 86 ans à la fin d'un second mandat. Aucun démocrate notable ne s'est manifesté pour le défier à une primaire, préfigurant un possible remake de la présidentielle de 2020: côté républicain, l'ancien président Donald Trump surfe pour l'instant en tête des sondages, malgré son inculpation récente. (Belga)