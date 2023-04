Visé et Hubo Handball se rapprochent de Bocholt dans les playoffs nationaux

Suite au forfait infligé par l'Union belge de handball à Achille Bocholt pour le match de ce lundi à la suite d'une erreur administrative, le HC Vise s'est vu créditer de deux unités supplémentaires. Dans le second match de la journée, Hubo l'a emporté 25-29 au Sporting Pelt et rejoint Visé et son adversaire du jour au classement. Bocholt reste donc en tête avec 7 points, deux de plus que Hubo, Visé et Pelt. La lutte pour le titre est donc relancée et la prochaine journée prévue le samedi 15 avril risque d'être âprement disputée. Pelt reçoit Bocholt tandis que Vise sera opposé à Hubo. (Belga)