Aliyah Boston premier choix de la draft pour Indiana Fever

Cette intérieure de 21 ans (1m96) a cumulé 13 points et 9,8 rebonds de moyenne cette saison pour son Université qui a atteint le Final Four de la NCAA le mois dernier pour la 3e fois d'affilée. Cet événement annuel permet aux franchises de choisir leurs jeunes talents et d'en posséder les droits pour deux ans (avec option pour une 3e saison). Minnesota Lynx a sélectionné de son côté Diamond Miller (Maryland) en deuxième choix, ainsi que - en 12e position au 1er tour - la Française Maïa Hirsch, 19 ans, qui joue à Villeneuve d'Ascq, l'équipe nordiste coachée par Rachid Méziane, le sélectionneur des Belgian Cats et coéquipière d'Hind Ben Abdeldkader. Les Lynx ont aussi drafté la Hongroise Dorka Juhász (UConn) en 16e position. Deux autres Françaises ont été draftées, Lou Lopez Sénéchal (UConn) en 5e position par Dallas et Kadi Sissoko (USC) en 29e position par Phoenix. La WNBA démarre le 5 mai avec les matches de pré-saison et le 19 mai pour ce qui est de la phase régulière. Une nouvelle disposition prévoit que les joueuses sont obligées d'être présentes dès le début de la saison. Il ne devrait pas y avoir de Belges en WNBA cet été. Emma Meesseman et Julie Allemand se concentreront sur l'Euro du 15 au 25 juin en Israël puis en Slovénie avec les Belgian Cats. (Belga)