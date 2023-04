Bâtiments scolaires - Le décret prévoyant un milliard de subside exceptionnel validé en commission

Avec cet argent, la FWB entend soutenir des projets de construction ou rénovation qui lui seront présenté (et co-financés) par les différents pouvoirs organisateurs (PO) pour un investissement global de 1,5 milliard d'euros. Le texte prévoit à cet effet le lancement de quatre appels à projets visant tous les réseaux et niveaux d'enseignement confondus. Un certain nombre de critères d'éligibilité ont été fixés pour pouvoir bénéficier des aides. Les chantiers devront ainsi s'inscrire dans un objectif de transition énergétique et climatique. La qualité architecturale sera également prise en compte, tout comme le bien-être des élèves et des enseignants. Le décret a été approuvé mardi à l'unanimité des commissaires. Le texte sera soumis d'ici quinze jours à la sanction de la plénière du Parlement. Cet investissement exceptionnel d'un milliard d'euros au cours de la décennie viendra s'ajouter aux budgets structurels que la FWB consacre chaque année à ses bâtiments scolaires, ainsi qu'aux 269 millions d'euros reçus de l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance. Au cours de cette seule législature, ce sont ainsi déjà quelque 2 milliards de travaux qui ont été planifiés dans les écoles. Mais le ministre en charge de ce dossier, Frédéric Daerden (PS), reconnaissait la semaine dernière que ce sont 8 à 9 milliards d'euros qui seront globalement nécessaires pour remettre l'ensemble des bâtiments scolaires en état. En raison d'un sous-investissements chronique au cours des quatre dernières décennies, les écoles de Wallonie et de Bruxelles sont aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé et fortement énergivores. (Belga)