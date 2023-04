Bundesliga - Le Borussia Dortmund prolonge le contrat de Julian Brandt jusqu'en 2026

International allemand (39 sélections), Julian Brandt était en forme cette saison : il a marqué 9 buts et donné 5 passes décisives en 35 matchs avec le Borussia. Selon le directeur sportif Sebastian Kehl, Brandt s'est énormément amélioré cette année et devrait jouer un rôle très important dans le futur du club de Dortmund. Le joueur a réagi, indiquant qu'après 4 ans, il prenait toujours autant de "plaisir à faire partie de l'équipe et à jouer pour ce club passionné, avec des fans extraordinaires". Selon d'autres informations récentes, le capitaine Marco Reus (33 ans) et le défenseur Mats Hummels (34 ans) devraient aussi se voir offrir une prolongation d'un an au sein du club de la Ruhr, mais avec une réduction de salaire. Le quotidien Bild indique que la prolongation est presque déjà acquise dans le cas de Marco Reus, alors que Mats Hummels hésite encore sur la suite à donner à sa carrière. (Belga)