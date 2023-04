Delhaize - Trente-cinq supermarchés Delhaize fermés à Bruxelles et en Wallonie

Début mars, Delhaize a annoncé qu'elle souhaitait passer en franchise l'ensemble de ses magasins. Depuis un mois, le personnel de ces magasins s'y oppose. Ces dernières semaines, les actions se sont également concentrées en Wallonie et à Bruxelles. Samedi, Delhaize a envoyé des huissiers dans un certain nombre de magasins pour briser les blocages des travailleurs en grève. Il semble que les huissiers ciblent les magasins où la plupart des employés sont prêts à travailler. On ne sait pas encore si des huissiers seront également envoyés mardi. (Belga)