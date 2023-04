Europa League - Ivan Kruzliak sera l'arbitre de Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Kruzliak, 39 ans, n'a pas vraiment porté bonheur aux équipes belges dont il a déjà dirigé six matches pour une seule victoire belge. Lors de la saison 2016-2017, Genk s'était imposé 1-0 contre le Rapid Vienne. Il a également arbitré deux défaites du Standard, une défaite et un partage du Club Bruges et une défaite de Genk. En juin dernier, il a également dirigé le match des Diables Rouges contre la Pologne (6-1). En Conference League, l'Allemand Daniel Siebert dirigera le match entre Anderlecht et l'AZ Alkmaar et le Grec Tasos Sidiropoulos celui entre La Gantoise et West Ham. Siebert a déjà arbitré Anderlecht une fois cette saison lors du match retour du barrage contre les Bulgares de Ludogorets, remporté par les Bruxellois aux tirs au but, à la mi-février. Sidiropoulos va lui arbitrer sa troisième équipe belge cette saison. Il avait été l'arbitre de la victoire 0-4 du Club Bruges à Porto en Ligue des Champions et la défaite 3-0 de l'Union aux Rangers au match retour du 3e tour préliminaire de la C1. (Belga)