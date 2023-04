Invasion de l'Ukraine - Le patron de Wagner affirme que ses hommes se sont emparés de plus de 80% de Bakhmout

"La majorité de Bakhmout, en fait plus de 80%, est sous notre contrôle", a-t-il annoncé dans une vidéo publiée par un blogueur militaire russe. Cependant, ces déclarations étaient invérifiables de source indépendante. Evguéni Prigojine a également déclaré que les combats se poursuivaient dans les secteurs résidentiels avec des immeubles de grande taille, mais que toutes les zones industrielles, ainsi que les bâtiments municipaux étaient aux mains de la Russie. Les affirmations de M. Prigojine concordent avec les déclarations de certains experts occidentaux, comme l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW), basé à Washington. Le chef du groupe Wagner a également confirmé que les flancs de ses troupes étaient protégés par des unités aéroportées des forces régulières russes, déployées au nord et au sud de la ville dévastée. Ville de quelque 70.000 habitants avant le conflit, Bakhmout est le théâtre de terribles combats depuis des mois. Du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, la ville est devenue le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. (Belga)