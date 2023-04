Invasion de l'Ukraine - Plus de 1.500 incidents possiblement dangereux pour l'environnement ont eu lieu en Ukraine

(Belga) De février 2022 à mars 2023, la plateforme digitale chargée d'estimer les dommages environnementaux causés par la guerre en Ukraine, EcoDozor, a comptabilisé 1.528 incidents dans 841 infrastructures susceptibles de pollution. Parmi les endroits les plus délicats, elle cite les centrales hydroélectriques de Kakhovka (connue sous le nom de Neporozhnyi), de Kiev et de Dnipro ainsi que les centrales nucléaires de Zaporijjia et de... Tchernobyl où un grave accident à la base du plus grand rejet radioactif non contrôlé de l'histoire mondiale a déjà eu lieu en 1986.