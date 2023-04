La fusillade dans une banque de Louisville fait une cinquième victime

Après un bilan initial de quatre morts, la police de Louisville (centre-est des Etats-Unis) a en effet annoncé dans la soirée qu'une cinquième victime, une femme de 57 ans, était décédée de ses blessures. L'auteur des tirs, Connor Sturgeon, 25 ans, était "en live streaming" durant l'attaque, a affirmé la cheffe de la police de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, lors d'une conférence de presse. Les autorités n'ont pas précisé le mobile du tireur, mais, d'après la chaîne CNN, l'homme venait d'être informé qu'il serait licencié et avait laissé une lettre pour ses proches, annonçant qu'il allait ouvrir le feu dans les locaux de la banque. Appelées peu après 08H30 pour des tirs au sein des locaux de la Old National Bank dans le centre-ville, les forces de l'ordre sont arrivées sur place "en moins de trois minutes", a déclaré Jacquelyn Gwinn-Villaroel. Certains rescapés ont réussi à trouver refuge dans la salle des coffres, d'après CNN. "Le suspect a tiré en direction des policiers, nous avons ouvert le feu en réponse et neutralisé le danger", a ajouté Jacquelyn Gwinn-Villaroel. En tout, neuf personnes ont été admises pour des soins dans un hôpital de Louisville. Et l'une des personnes blessées est donc décédée dans la soirée, portant le bilan à cinq morts. Les cinq personnes décédées, trois hommes et deux femmes, avaient entre 40 et 64 ans. (Belga)