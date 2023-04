La suspension de la pilule abortive par un juge "dépasse les bornes", selon Biden

"Cela dépasse les bornes complètement, ce que le juge a fait", a lancé mardi le président américain juste avant son départ de Washington pour un déplacement en Irlande du Nord et en Irlande. Vendredi, le juge fédéral Matthew Kacsmaryk a offert une nouvelle victoire retentissante aux opposants à l'avortement aux États-Unis, en retirant l'autorisation à l'échelle nationale de mise sur le marché de la pilule abortive mifépristone (RU 486). Celle-ci est agréée depuis plus de 20 ans et utilisée chaque année par un demi-million d'Américaines. Au même moment, un de ses confrères siégeant dans l'État de Washington (ouest) a toutefois jugé que l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone, qui s'utilise en combinaison avec un autre cachet, ne pouvait être retirée dans les 17 États démocrates qui l'avaient saisi. Le ministère de la Justice a demandé lundi à une cour d'appel de geler la décision du juge texan. Peu après l'annonce de cette décision du juge Kacsmaryk, Joe Biden s'était dit déterminé à la "combattre", la qualifiant de tentative "sans précédent de priver les femmes de libertés fondamentales". (Belga)