L'administration pas équipée pour monitorer en direct la pénurie des enseignants

Un collectif d'enseignants a saisi récemment la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir des données sur les absences et l'état de la pénurie en Région bruxelloise après le refus de la FWB de leur fournir ces informations. Interrogée mardi en commission du Parlement par plusieurs députés, Mme Désir a assuré que l'administration de l'enseignement ne disposait pas des outils informatiques et des données utiles pour produire pareille analyse. Si les informations quant à l'absence d'enseignants sont communiquées au service chargé de payer les salaires, ces informations ne sont toutefois pas communiquées en temps réel à l'administration. Celle-ci est donc dans l'impossibilité matérielle de fournir une "analyse fine et exploratoire", a expliqué Mme Désir. "Il ne s'agit pas d'un manque de transparence, mais c'est une question de disponibilités des données", a-t-elle assuré. Selon la ministre, cette absence d'analyse n'est toutefois pas une fatalité. Une plateforme de gestion plus moderne des données est en effet prévue "pour les prochaines années", a-t-elle conclu. (Belga)