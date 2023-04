Mondiaux de cyclisme - La ville de Bruxelles va présenter mercredi sa candidature pour les Mondiaux de 2030

Une conférence de presse sera organisée mercredi à 11h00 dans Salle du Conseil du Brucity, notamment en présence du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). En 2021, la Flandre avait organisé les championnats du monde dans le cadre du 100e anniversaire des Mondiaux. Bruxelles espère elle accueillir les Mondiaux en 2030 pour fêter le bicentenaire de la Belgique. Les prochains Mondiaux auront lieu à Glasgow en Écosse 2023 puis à Zürich en Suisse en 2024, à Kigali au Rwanda en 2025, à Montréal au Canada en 2026 et en Haute-Savoie en France en 2027. En 2022, Remco Evenepoel avait été sacré champion du monde grâce à sa victoire à Wollongong en Australie. Le Français Julian Alaphilippe avait été sacré en 2021 à Louvain. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/#/details/19af7962197f1f6e1abfd4316e2bbc315968397a1ee240bcfb8c51b9ee3d6c65/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)