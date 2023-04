Paris-Camembert - Valentin Ferron remporte la 84e édition

Ferron, deuxième en 2022, s'est montré le plus rapide dans un sprint à deux devant son compatriote Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) après une attaque à 14 km de l'arrivée. Le Norvégien Fredrik Dversnes (Uno-X) a remporté le sprint pour la 3e place devant les Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) et Guillaume Martin (Cofidis) à 15 secondes du vainqueur. Ferron, 25 ans, décroche ainsi sa première victoire de la saison, la 3e de sa carrière après une étape du Critérium du Dauphiné et une étape du Tour du Rwanda. Le Français succède au palmarès à son compatriote Anthony Delaplace qui l'avait devancé l'année dernière. (Belga)