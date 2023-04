Plus d'1,6 million de passagers à Brussels Airport en mars

"L'étalement des vacances francophones/néerlandophones a influencé les chiffres de fréquentation. La prolongation des congés francophones se traduit par un plus grand nombre d'arrivées durant la première semaine de mars, alors que le début des congés néerlandophones se traduit par un plus grand nombre de départs la dernière semaine de mars", explique-t-on chez Brussels Airport. La part des passagers en transfert au départ est de plus de 17%, soit une augmentation de 84% par rapport à 2022. Les 10 pays les plus populaires en mars étaient respectivement l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, le Portugal, la Turquie et le Maroc. Le mois dernier, les volumes de fret transportés à Brussels Airport ont diminué de 8% par rapport à mars 2022 et ont atteint les 66.225 tonnes, principalement en raison de la baisse de 27% des volumes de fret transportés par camion. Par rapport à mars 2022, les volumes de cargo aérien ont connu une baisse de 3%. Le segment du full cargo continue de croître, de 4% en mars, tandis que celui du cargo transporté à bord des avions passagers a légèrement augmenté de 1%. Baisse de 9% par contre dans le segment des services express, ajoute Brussels Airport. (Belga)