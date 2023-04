Procès des attentats à Bruxelles - Le terroriste du Thalys Ayoub El-Khazzani appelé à témoigner physiquement devant la cour

Selon le parquet, l'usage de la vidéoconférence était justifié par le coût élevé et les risques sécuritaires du transfèrement du détenu jusqu'en Belgique. La cour a toutefois jugé, dans son arrêt, que ces difficultés n'engendraient pas d'impossibilité et qu'un témoignage sur place était préférable, déboutant de facto la demande du parquet fédéral et donnant raison à la défense des accusés Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi, qui avaient plaidé pour qu'Ayoub El-Khazzani soit amené physiquement au Justitia. La demande initiale du parquet concernait également Bilal Chatra, qui devait participer à l'attentat déjoué dans le Thalys mais qui avait pris la fuite quelques jours auparavant, ainsi que Muhammad Usman et Adel Haddadi. Ces derniers n'avaient pas pu rejoindre à temps les commandos terroristes responsables des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Les trois hommes, également condamnés à de lourdes peines de prison en France, ont néanmoins refusé de témoigner et le parquet a donc renoncé à leurs témoignages. (Belga)