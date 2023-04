Réforme fiscale - La ministre de la Culture Bénédicte Linard ne veut pas d'une hausse de la TVA sur le livre

"Je suis tout à fait opposée à ce projet, qui serait très dommageable pour les lectrices et les lecteurs, les librairies indépendantes et pour le marché du livre francophone en général au vu de sa proximité avec le marché français où le taux de TVA applicable est de 5,5%", a souligné la ministre interrogée mardi en commission du Parlement par plusieurs députés. Pour rendre la lecture et les livres plus accessibles au public le plus large possible, il est "évident que le prix du livre ne doit pas augmenter", a insisté Mme Linard. Les trois ministres de la Culture du pays ainsi que les ministres-présidents des trois Communautés ont d'ailleurs adressé récemment un courrier au ministre des Finances VIncent Van Peteghem (CD&V) pour exprimer leur opposition au projet. Dans le cadre d'une réforme de la fiscalité, le gouvernement fédéral entend diminuer les impôts sur le travail, mais augmenter la fiscalité sur le patrimoine ainsi que la consommation. Dans ce cadre, une augmentation de la TVA sur le livre de 6 à 9% est envisagée. (Belga)