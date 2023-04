Talibans au pouvoir en Afghanistan - L'interdiction pour les Afghanes de travailler avec l'ONU la condamne à un "choix affreux"

"Avec cette interdiction, les autorités talibanes de facto cherchent à forcer les Nations unies à faire un choix affreux entre rester et fournir de l'aide au peuple afghan, ou respecter les normes et principes auxquels nous sommes tenus de nous conformer", a déclaré dans un communiqué la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua). L'ONU a annoncé le 4 avril que les talibans interdisaient désormais à ses employées afghanes, jusqu'ici épargnées par ce type de mesures appliquées aux ONG, de travailler avec l'organisation dans tout le pays. La cheffe de la Manua, Rosa Otounbaïeva, a recommandé un examen du fonctionnement des Nations unies en Afghanistan qui durera "jusqu'au 5 mai 2023", précise le communiqué. "Pendant cette période, l'ONU en Afghanistan conduira toutes les consultations nécessaires, effectuera les ajustements opérationnels requis et accélérera la préparation des alternatives pour toutes les issues possibles." "Il devrait être clair que toute conséquence négative de cette crise pour le peuple afghan sera de la responsabilité des autorités de facto", ajoute le texte. (Belga)