Top Division Women - Les demi-finales des playoffs à partir de jeudi

L'autre demi-finale oppose Namur et Castors Braine. Les Namuroises ont été les seules à avoir été poussées à la 3e manche en quarts de finale, par Courtrai, coaché par l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, Philip Mestdagh. La première manche de ce derby wallon est prévue vendredi à St-Servais. Les trois dernières équipes de la phase classique, le BB Brunehaut, Spirou Ladies Charleroi et Athenas Lummen, devaient en principe disputer des playdowns, mais ceux-ci ont été annulés. Aucun prétendant des divisions inférieures n'est candidat à une montée. Ces trois équipes sont assurées dès lors de se maintenir au sein de l'élite et leur saison est terminée. . Programme: - Quarts de finale (best-of-three): . 1re manche: Jeudi (20h30): Liège Panthers - Kangoeroes Malines Vendredi (20h30): Namur Capitale - Castors Braine . 2e manche: Samedi (20h30): Kangoeroes Malines - Liège Panthers Dimanche (15h00): Castors Braine - Namur Capitale . 3e manche (si nécessaire): Lundi (20h30): Kangoeroes Malines - Liège Panthers Mardi (20h00) Castors Braine - Namur Capitale (Belga)