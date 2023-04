Tupperware prévient qu'elle pourrait faire faillite, ce qui fait plonger son action

La marque américaine emblématique a vu le cours de son action chuter à 1,24 dollar, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis trois ans, après avoir déclaré avoir engagé "des conseillers financiers pour l'aider à améliorer la structure de son capital et remédier à ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité". "L'entreprise fait tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer l'impact des événements récents", a assuré Miguel Fernandez, le patron de Tupperware, dans un communiqué. L'enseigne a révolutionné le monde des articles ménagers avec ses bols, ses plats et ses récipients de cuisine, devenant un symbole de la prospérité de l'après-guerre. Mais l'entreprise d'Orlando, fondée en 1946 par Earl Tupper, tente aujourd'hui de se sortir d'une crise de liquidités. Au dernier trimestre 2022, les ventes ont chuté de 20% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 313,7 millions de dollars. Au total, Tupperware a enregistré une perte de 35,7 millions de dollars. L'entreprise n'a pas non plus remis son rapport annuel à temps, ce qui pourrait entraîner la rupture de contrats de crédit. (Belga)