Bourse de Bruxelles - AB InBev fait à nouveau reculer le BEL 20

Parmi les 11 titres de l'indice bruxellois en baisse, on retrouvait également Solvay (105,25) qui reperdait 1,2% devant Umicore (29,82) et Aperam (31,67) qui reculaient de 0,8% en compagnie de Melexis (96,65) et Proximus (8,94), en baisse de 0,7 et 0,3%. Galapagos (34,96) était négative de 0,4% alors que UCB (86,28) gagnait 0,8%, KBC (64,52) et Ageas (40,63) s'appréciant de 0,2%, Elia (126,20) et D'Ieteren (173,50) de 0,5 et 0,4%. Recticel (16,14) chutait par ailleurs de 2,9% alors que Agfa-Gevaert (2,845) et Ontex (7,13) remontaient de 1,2 et 1,4%, Shurgard (47,285) de 1,4%, Titan Cement (14,80) de 2,3% comme la BNB (540,00). Celyad (0,74) chutait de 6,3%, ce que regagnait MDxHealth (0,319), Mithra (3,005) progressant de 3,6%, Biocartis (0,666) et Sequana Medical (5,14) de 2,6 et 2% alors que Fagron (16,32) reperdait 2,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0920 USD dans la matinée de mercredi comme la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.210 euros, en progrès de 260 euros. (Belga)