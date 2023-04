Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 se maintient de justesse au-dessus des 3.800 points

En tête, le poids lourd AB InBev (58,64) chutait de 3,25% devant Melexis (96,30) et Barco (26,92) qui abandonnaient 1,23 et 1,03%, arGEN-X (343,40) et Galapagos (34,79) cédant 0,78 et 0,88% tandis que Solvay (106,70) et UCB (86,48) s'appréciaient de 0,14 et 1,08%. KBC (64,46) était positive de 0,12% tandis qu'Ageas (40,33) reculait de 0,49% en compagnie de Sofina (209,60) négative de 0,85%, Aperam (31,78) et Umicore (30,01) cédant 0,47 et 0,17%. Elia (126,30) et D'Ieteren (173,00) gagnaient par contre 0,56 et 0,12%, Aedifica (73,95) remontant de 0,54%. Recticel (16,10) chutait par ailleurs de 3,1%, Orange Belgium (15,68) reperdant 3% alors qu'Agfa-Gevaert (2,84) et Ontex (7,315) remontaient de 1,1 et 4%, Shurgard (47,685) de 2,2%. Celyad (0,756) et Biosenic (0,132) chutaient enfin de 4,3 et 5,7% à l'inverse de Biocartis (0,688) et Mithra (3,055) qui bondissaient de 6 et 5,3%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0995 USD, contre 1,0920 dans la matinée et la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 58.805 euros, en recul de 145 euros. (Belga)