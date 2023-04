Conference League - Vanhaezebrouck: "Le groupe gère très bien la situation et c'est important"

"C'est un autre match important, mais il y en a déjà eu beaucoup cette saison", a déclaré l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck" Il s'agit bien sûr d'un match européen, mais en termes de préparation, je ne vois pas beaucoup de différences avec ceux de championnat. Contre l'Union, nous avons joué un match important, demain nous en avons un autre et ensuite nous rencontrerons le FC Malines. Le groupe gère très bien la situation et c'est important." La Ghelamco Arena affichera complet pour la venue du célèbre club anglais. "Cela signifie que cela parle à nos supporters, mais cela en dit surtout long sur notre adversaire. West Ham est une équipe qui a un sérieux statut. Jeudi soir, nous saurons comment nous pourrons aborder le match retour. Si le premier match se passe mal, nous en saurons déjà assez. West Ham n'est pas très performant en championnat, mais il l'est en Conference League." "Il s'agit principalement d'une équipe extrêmement organisée, avec beaucoup de taille. Nous devrons apporter plus en possession de balle que ce que nous avons montré contre l'Union. Samedi, mes attaquants étaient un peu moins performants que d'habitude et l'approvisionnement était également un peu restreint. J'espère aussi que nous concrétiserons mieux les occasions que nous nous créerons. Nous n'en aurons pas dix. Il s'agira donc de les exploiter au mieux", a conclu HVH. (Belga)